Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, il commento di Paolo Bonolis sulla giuria

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. “con le”, ildi– La partecipazione di Sonia Bruganelli a “con le” si sta rivelando decisamente faticosa per l’imprenditrice, che forse non si aspettava di dover far fronte ad una situazione tanto complicata. Non si parla soltanto degli sforzi in sala prove o dei problemi di salute, ma anche delle critiche a cui lei è costantemente sottoposta. Laha espresso sin dal principio commenti negativi nei confronti della Bruganelli, che in una diretta su Instagram ha affermato di aver messo in conto la possibilità di lasciare il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Non solo, la concorrente ha confidato anche cosa le dice l’ex maritoa proposito dei giurati. ( dopo le foto)Leggi anche: Francesco Totti, la scoperta choc ha mandato su tutte le furie Ilary Blasi: cos’è successoLeggi anche: Totti trascorre un’altra notte con Noemi Bocchi: Ilary Blasi corre a riprendersi Isabel“con le”, ildiIl percorso di Sonia Bruganelli a “” fino ad oggi non è stato semplice e tra i vari ostacoli ci sono senza dubbio i problemi di salute arrivati nelle ultime settimana.