Game-experience.it - Astro Bot fa felice PlayStation: Sony ha un gioco al GOTY per il decimo anno di filo ai The Game Awards

Leggi su Game-experience.it

Nella giornata di ieri Geoff Keighley ha annunciato tutte le nomination dei The2024, dove tra i giochi in lizza per vincere iltroviamo ancheBot,che è riuscito a realizzare un record per.Difatti dopo l’annuncio di tutte le nomination per i TGA 2024,ha realizzato un record certamente indicativo delle qualità dei propri giochi: il platform di Team Asobi ha consentito adi avere almeno un titolo candidato per il premio didell’all’evento per ildi fila.Scopriamo qui sotto quali sono i dieci giochi candidati per ilnegli ultimi dieci anni durante i The:2015: Bloodborne2016: Uncharted 4: La Fine di un Ladro2017: Horizon Zero Dawn2018: Marvel’s Spider-Man / God of War (ha vinto)2019: Death Stranding2020: Ghost of Tsushima / The Last of Us Part 2 (ha vinto)2021: Ratchet & Clank: Rift Apart2022: Horizon Forbidden West / God of War: Ragnarök2023: Marvel’s Spider-Man 22024:BotRicordiamo inoltre che la corsa al2024 vedrà coinvoltiBot di Team Asobi, Balatro di LocalThunk, Black Myth: Wukong diScience, Elden Ring Shadow of the Erdtree di FromSoftware, Final Fantasy VII Rebirth di Square Enix e Metaphor: ReFantazio di Studio Zero.