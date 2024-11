Abodi sul team stadi | Serve un’accelerata è il momento della concretezza

Leggi su Sportface.it

“Penso sia arrivato il tempo dei fatti, di parole, analisi e ricerche ne abbiamo spese tante. Ora si tratta di daresignificativa, è arrivato il”. Sono queste le parole di Andrea, ministro per lo sport e i giovani, riguardo il. Ai microfoni di Tgr Rai,parla anchequestione di San Siro, spiegando di capire “la preoccupazione di mantenere quel luogo. Penso sia prioritario che quel luogo acquisti nuovo decoro e una certa contemporaneità, come ci insegnano due esempi internazionali contemporanei come Wembley, abbattuto e ricostruito, e il Bernabeu che ha avuto 5 ristrutturazioni. Il Governo ha proposto un altroo, non ha definito il destino di San Siro, non è nelle sue possibilità. Le due società hanno manifestato interesse a questa ipotesi, questo presuppone che San Siro possa essere venduto alle due società e poi si vedrà.