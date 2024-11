Iltempo.it - Premio Nazionale “Antonio Serra”: L'Eccellenza accademica italiana protagonista a Cosenza

Leggi su Iltempo.it

(Adnkronos) - La Camera di commercio diha premiato ieri sera quattro Magnifici Rettori di atenei italiani d', selezionati dalla Commissione per il loro contributo alla cultura e alla ricerca scientifica e per il loro legame con il nostro territorio:Francesco Billari Rettore dell'Università “Luigi Bocconi” di Milano; Eugenio Guglielmelli, Rettore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma; Nicola Leone, Rettore dell'Università della Calabria; Antonella Polimeni, Rettrice dell'Università “La Sapienza” di Roma.Il Presidente Algieri ha aperto la cerimonia di premiazione: “Crediamo nella potenza degli esempi e per tale ragione abbiamo conferito unall'intraprendenza e alla forza di volontà, un, giunto alla sua terza edizione, che abbiamo interamente dedicato alla scienza, celebrando quattro personalità di rilievo assoluto del panorama universitario italiano.