Oddio ma è sua figlia Canta l’inno di Mameli alla finale di Sinner e incanta tutti poi la scoperta su chi è il suo famoso papà

“Una bambina prodigio,già come il suo”. Il 17 novembre è stata una giornata speciale per l’Italia. Jannikha vinto le Nitto ATP Finals 2024. In, a Torino, l’altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4., attuale numero 1 al mondo, si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei ‘Maestri’. Prima che Jannik iniziasse la partita, come sempre in queste occasioni, c’è stato il momento delnazionale.In passato, grandi artisti italiani si sono cimentati sulle note deldi, veri e propri “mostri sacri” come Al Bano Carrisi e le nuove star della musica italiana come Emma Marrone o i tre tenori de Il Volo. Per questo,sono rimasti sorpresi quando, sul campo in cui si disputava la, è apparsa are una bambina di 12 anni, Virginia.