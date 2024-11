Metropolitanmagazine.it - Miu Miu Upcycled, l’idea green della maison per Natale

Giunge ormai alla quinta edizione il progetto di Miu Miu, una collezione sostenibile pensata per il2024. In un momento storico in cui cerca di farsi spazio la coscienza e la sostenibilità in un mondo, quello del fashion, consumato dal fast e dai trend che cambiano nel giro di pochi giorni, Miu Miu sostiene una bella iniziativa. E propone una collezione composta da filati vecchi, tessuti ma anche capi inutilizzati di collezioni passate, che acquistano una veste nuova e una nuova vita per diventare dei veri e propri pezzi unici. Per realizzare questa collezione Miu Miu ha collaborato con Aura Blockchain Consortium, per dare a ogni capo una vera e propria firma digitale per garantirne provenienza e valore.Anche ildi quest’anno è: Miu Miuarriva alla sua quinta edizioneIl progetto è nato nel 2020, e non si trattava già all’epoca di un evento singolo.