Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-0, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel primo end

SECONDO END15:35 ED E' PUNTO! Non riesce una difficilissima bocciata a Skaslien. Italia-Norvegia 1-0.15:34 Compito difficile per Skaslien, a cui è affidato l'ultimo tiro. La scandinava deve evitare numerose insidie per riuscire ad allontanare il punto azzurro.15:32 Stefania Constantini torna a piazzare la guardia azzurra. Lo schema è ormai chiaro, difendere il punto.15:30 La norvegese elimina una delle due guardiane. Tocca ora alle skip in un end già molto articolato.15:29 Roervik boccia una propria guardia con l'intento di aprire la visuale in vista degli ultimi tiri.