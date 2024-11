Ilgiorno.it - L’impresa possibile. Lavoro, studio e sport. La “ricetta“ di PizzAut

Il 3 dicembresarà ospite alla Camera per la Giornata internazionale della Disabilità. Il Parlamento assisterà alla proiezione del docu-film di Real Time sulle pizzerie di Monza e Cassina fondate da Nico Acampora e gestite da giovani autistici. Contento? "Se guardo indietro vedo che abbiamo fatto tanta fatica e tanta strada. Grazie a noi ora c’è un’Italia che parla di autismo". E nel vostro futuro cosa c’è? "Abbiamo fatto pochi passi. Molti insegnanti di sostegno a scuola non ci sono anche se siamo a novembre. Ci sono famiglie con diagnosi per i figli a 2 o 3 anni e genitori che si indebitano per dare una chance ai loro ragazzi". State riempiendo un vuoto. Avete adottato a distanza due studenti dei quartieri difficili di Palermo, il Sanfru Monza Baskin e la Brianzascherma (nella foto).