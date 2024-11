Informazioneoggi.it - L’errore fatale per la pensione: se lo commetti l’assegno si riduce, ecco come rimediare

Per non ricevere penalizzazioni sulpensionistico è fondamentale scegliere accuratamente la tipologia di trattamento.Nel 2025, oltre alladi vecchiaia ordinaria con 67 anni di età e 20 di contributi, si potrà usufruire di una serie di strumenti previdenziali, per anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Ogni contribuente potrà scegliere la misura più adatta alle proprie esigenze, a seconda dei requisiti maturati.Il metodo di calcolo dellainfluisce notevolmente sull’importo delspettante (informazioneoggi.it)Bisogna, però, prestare massima attenzione ai metodi pensionistici, perché ognuno ha caratteristiche differenti, che potrebbero notevolmente incidere anche sull’ammontare delspettante. In alcuni casi, infatti, potrebbero essere disposte delle penalizzazioni, a fronte dell’uscita anticipata.