Il settimo sigillo della Fides contro i Dragons. La squadra di Paludi comanda la serie C

IlWetech’s: la vittoria consecutiva numero 7 dall’inizio del campionato, certifica la forza del gruppo e la continuità di rendimento nellaC Toscana di basket del team guidato da coach Riccardo(nella foto) e dal suo vice Lorenzo Parigi. Stavolta a cedere le armi alla capolista è stato l’Enic PinoFirenze che per inciso arrivava in Valdarno da secondo in classifica. Agguerriti e capaci di ribattere colpo su colpo agli attacchisini fino all’intervallo lungo, con i padroni di casa sopra solo di 4 punti (44-40), gli ospiti evaporano però nel terzo e quarto tempo. Nell’intervalloha chiesto più attenzione in difesa e al rientro sul parquet lamontevarchina non si fa pregare e con Neri e Sereni prende il largo tra gli applausi del folto pubblico presente.