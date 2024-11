News.robadadonne.it - “Il patriarcato è finito nel 1975”: il discorso di Valditara e la risposta di Gino Cecchettin

Leggi su News.robadadonne.it

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, è intervenuto con un videomessaggio durante la presentazione della Fondazione Giuliaalla Camera dei Deputati, per parlare di femminicidio, violenza di genere e responsabilità sociali.Le sue parole hanno scatenato però un acceso dibattito, specialmente per alcune affermazioni che vogliono collegare l’immigrazione illegale all’aumento dei casi di violenza sessuale.Il ministro ha sottolineato infatti che “Occorre non far finta di vedere” come l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale possa essere legato a forme di “marginalità e devianza”, che deriverebbero, secondo lui, dall’immigrazione irregolare.Questo collegamento ha sollevato critiche, non solo da parte di esperti del settore, ma anche da, la cuiè stata misurata ma chiara: “Diciamo che ci sono dei valori condivisi e altri sui quali dovremo confrontarci”.