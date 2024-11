GF Yulia sarebbe stata denunciata | Dovrà spiegare tante cose perchè pare abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia a…

Leggi su .com

Nella giornata odierna l’ex gieffino Biagio D’Anelli ha fatto delle dichiarazioni molto forti sull’attuale gieffinaBruschi: infatti dalle sue parole si evince come la ragazza italo-cubanadal suo ex compagno, Simone Costa, con quest’ultimo che sotto alla clip di Biagio ha scritto: “Non so come tufatto ma è vero. .L'articolo GF,: “undiina.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF,punge Jessica: “Spiace che un ragazzo di 24 anni non possa viversi la sua esperienza. Non puoi pensare di fare la.”GF, clamoroso scoop di un ex gieffino: “Beccati. Giglio esi incontrati in estate in un locale toscano.