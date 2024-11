Scuolalink.it - Dipendenza dai social e sharenting: quando i genitori alimentano il problema

Leggi su Scuolalink.it

La crescentedaimedia non riguarda solo le nuove generazioni. Sempre più spesso, sono istessi a stimolare nei figli la ricerca di approvazione digitale, normalizzando comportamenti che possono sfociare in vere e proprie dipendenze. La psicologa Francesca Cardini lancia un allarme su questa pericolosa tendenza, evidenziando casi estremi come l’acquisto di pacchetti di followers per i compleanni dei figli. Una questione che coinvolge non solo le famiglie, ma anche il mondo scolastico ed educativo.media e approvazione digitale: il ruolo deiIl bisogno di approvazionee è insito nella natura umana ed è fondamentale per la crescita personale ee, spiega la psicologa Francesca Cardini. Tuttavia, nei contesti digitali, questo bisogno viene distorto e amplificato, portando a conseguenze negative per i più giovani.