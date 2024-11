Ilrestodelcarlino.it - Bimbo precipitato . Il prof che l’ha salvato:: "Non respirava più. Poi il cuore è ripartito"

"È stato per un caso fortuito che fossi lì. Ed è grazie alla formazione al primo soccorso che ho seguito che ho potuto salvare una vita". Ilessor Francesco Di Lucca, insegnante di storia dell’arte al liceo artistico Arcangeli, non si sente un eroe. Ma è grazie a lui se il piccolo di 18 mesi caduto dal quarto piano di un palazzo di via Agucchi respira ancora. Ilè in coma farmacologico alla Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore, fuori pericolo. E la preghiera di tutti è che si possa rimettere del tutto dalla caduta. "Non ho avuto modo di incontrare i genitori dopo l’accaduto – dice ilessore –, questo non è il momento. Quando il bambino sarà dimesso li incontrerò". I famigliari del, che parlano solo arabo, sono in ospedale, notte e giorno col piccolo. "La prima cosa che ricordo dell’altro pomeriggio – racconta ancora Di Lucca – è che ero in auto, stavo cercando le chiavi.