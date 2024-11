Justcalcio.com - TS – “Chi non può perdere. Con Motta squadra vivace”

2024-11-17 19:53:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:Nonostante la pausa nazionali ancora in corso, ci si proietta già al ritorno della Serie A con la super sfida in programma tra Milan e Juventus a San Siro. Una partita che ha visto a lungo protagonista Billy Costacurta, ex difensore rossonero, che ha voluto dire la sua sull’inizio di stagione delladi Fonseca a margine della Mediolanum Padel Cup. Costacurta ha fatto anche una riflessione sul nuovo progetto bianconero con Thiagoin panchina.Costacurta: “Il Milan non puòcontro la Juve”L’ex difensore ha parlato della differente pressione sulle due squadre per questo big match di Serie A: “Sarà una partita importantissima. Se le distanze dovessero aumentare il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti con le tante squadre che sono davanti.