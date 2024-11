Inter-news.it - Spalletti: «Sconfitta un po’ casuale. Bilancio sicuramente positivo!»

Luciano, ct dell’Italia, fa ildei 3 mesi di UEFA Nations League e parla sulla Rai dellacontro la Francia. PARTITA – L’Italia ha perso per 3-1 contro la Francia e non è riuscita a tenere il primo posto nella Lega A di UEFA Nations League. La nazionale di Lucianosi scontrerà con una big ai quarti di finale di marzo., le parole post Italia-FranciaCOMMENTO –ha detto questo sulla partita: «Purtroppo è così. Quando potresti vivere una serata in maniera più tranquilla prendi subito gol su calcio piazzato. Poi non siamo stati bravi a rimanere tranquilli, abbiamo forzato la partita e speso troppe energie. Un po’la, tutti calci piazzati. Sul 2-1 la partita sembrava in equilibrio, che potessimo gestirla invece poi è arrivata l’altra punizione.