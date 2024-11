Ilfattoquotidiano.it - “Sono molto felice”. Sinner e il significato del trionfo alle Atp Finals: “Nei momenti difficili ho sempre sentito l’affetto degli italiani”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“. In quelripetuto due volte Jannikprova a spiegare perché vincere le Atpin Italia, a Torino, ha avuto e ha unspeciale. Il numero 1 al mondo era in missione: voleva vincere questo torneo. Voleva gustarsi il sapore di un’impresa davanti al “suo” pubblico: “Sentodell’Italia”, dice in conferenza stampa dopo la vittoria in finale contro Taylor Fritz. “Il pubblico italiano mi ha dato veramente tanto – aggiunge, facendo riferimento a tutta la sua stagione – soprattutto neiil pubblico italiano mi ha aiutato.fiero di essere italiano”.Un concetto ribadito più volte. Perchévoleva chiudere la stagione così, senza dimenticare ovviamente la Coppa Davis. Voleva condividere questa gioia con l’Italia e con la sua famiglia: “I genitori vengono prima di tutto il resto, avere la famiglia qua per me è più bello della coppa vinta.