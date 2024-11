Raid russi in Ucraina Kiev | È uno degli attacchi più massicci dall’inizio della guerra La Polonia mobilita i suoi jet

Leggi su Open.online

Mentre si avvicina il millesimo giorno diin, diverse regioni hanno subito pesantida parte dei. Ibombardamenti hanno riguardato in particolari le regioni a sud di Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv e Chernihiv, ma anche nella zona occidentale. È «unopiù potenti» contro l’, ha dichiarato il ministroEsteri Andryi Sybiha. «Nel corsonotte emattinata, i terroristihanno utilizzato droni di vario tipo, in particolare gli Shahed, ma anche missili da crociera, missili balistici e ipersonici Zirkon, Iskander e Kinzhal. In totale, circa 120 missili e 90 droni. Le nostre forze di difesa aerea hanno distrutto più di 140 di questi», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «l’obiettivo del nemico erano le nostre infrastrutture energetiche in tutto il Paese.