Probabili formazioni Milan-Juventus tredicesima giornata Serie A 2024 2025

Ledi, match valido per ladella. Al Meazza scontro diretto davvero atteso e cruciale tra i rossoneri, che non possono più permettersi di rallentare, e i bianconeri chiamati a dare un segnale se vogliono duellare per lo scudetto. Chi riuscirà a spuntarla in questa classica del nostro calcio? Si parte alle ore 18 di sabato 23 novembre, queste sono invece le possibili scelte dei due tecnici, Paulo Fonseca e Thiago Motta.– Torna a disposizione Morata, sarà supportato da Loftus-Cheek con Leao e Pulisic, ma ci sono le opzioni Chukwueze e Abraham al posto dell’inglese.– Yildiz e Vlahovic non si toccano, poi Weah pare ancora favorito su Conceicao e Koopmeiners dovrebbe essere il trequartista.Ledi(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; MorataBallottaggi: Thiaw 55% – Pavlovic 45%, Loftus-Cheek 55% – Chukwueze 45%Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic, GabbiaSqualificati: –(4-3-3): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Fagioli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; VlahovicBallottaggi: Weah 55% – Conceicao 45%Indisponibili: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Adzic, Cabal, Douglas LuizSqualificati: –SportFace.