Pedel Open Fitp Como, Pappacena e 'mamma' Sussarello, 'Siamo qui per vincere"

(Adnkronos) – Chiarae la “regina di” Giulia, hanno un feeling speciale. Compagne in campo per quattro anni, sono state grandi protagoniste in azzurro ai Mondiali di padel in Qatar, dove l’Italia femminile ha centrato il bronzo. Le azzurre sono la coppia più attesa alla Mediolanum Padel Cup, l’in scena al “The Padel Resort” di. Quiè nata e vive con la sua famiglia, e l’essere regina ha valore doppio: giocatrice di casa e numero uno del seeding in coppia con Chiara: “E’ bellissimo essere le teste di serie proprio qui, verranno a vederci i miei familiari, gli amici. E’ un torneo speciale e siamo qui per provare a vincerlo”, spiega Giulia, mentre Chiara aggiunge: “Essere le numero uno è bello ma non è mai facile perché dietro a quel numero sul tabellone c’è il campo e ci sono avversarie che giocano ‘a braccio sciolto’ e fanno di tutto per batterci”.