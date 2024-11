Lanazione.it - ‘Pedale Rosso’ per i diritti delle donne: a Firenze in bici per la parità di genere

, 17 novembre 2024 – Il freddo e la pioggia non fermano la pedalata per iche si è svolta questa mattina in centro a, denominata simbolicamente “Pedale Rosso”. Con ritrovo e partenza dal ParcoCascine e conclusione in Piazza del Duomo, con l’obiettivo di Pedalare per i, stamani ha preso vita, nell’ambito del festival “La Toscana” la pedalata per i valori di uguaglianza edinata da un'idea di Marianella Bargilli con il supporto del campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini, ATCommunication, VeloEtruria Pomarance e Tuscany Love Bike. Sfidando la pioggia, la manifestazione è partita da Piazzale del Re alle ore 11, con in testa il presidente della Regione Eugenio Giani, la capo di Gabinetto della Regione, Cristina Manetti (ideatrice della Toscana), e le cicliste afghane Yuldoz e Fariba Hashimi insieme ad Alessandra Cappellotto, ex campionessa di ciclismo, adesso in pista con l'associazione sportiva Road to Equality.