Ilgiorno.it - Nasce a Milano l’app con ‘nutrizionista integrato’ per diete vegetariane e vegane, ma non solo

Leggi su Ilgiorno.it

– Avere un nutrizionista in tasca, pronto a rispondere a ogni domanda e a offrire un piano alimentare su misura, tutto a base vegetale. È l’idea di Planter,nata per semplificare l’alimentazione plant-based e renderla alla portata di tutti, trasformando ogni pasto in un’occasione per mangiare sano e in modo sostenibile. Disponibile per iOS e Android, Planter offre menù settimanali personalizzati con ricette bilanciate e 100% vegetali, pensate per soddisfare le esigenze di chi vuole approcciarsi a questo stile di vita. Da oggi, è disponibile anche in lingua inglese, pronta per conquistare mercato globale.rappresenta un esempio di imprenditoria lombarda giovane.infatti dalla collaborazione tra Carlotta Perego, fondatrice di Cucina Botanica e food influencer, e Silvia Goggi, medico specializzato in scienza dell’alimentazione e nota divulgatrice nel campo dell’alimentazione vegetale, con anche il supporto di Simone Secchi, ceo di Planter e Business Manager di Cucina Botanica.