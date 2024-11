Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2024 in DIRETTA: Hirscher non si qualifica, l’Italia si aggrappa a Gross

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO11.00no Tobias Kastlunger è 26° a 2.03. Durissima per lazione.è 25° a 1.97.10.59 Austriaci scatenati. Adrian Pertl 16° a 1.24.10.58 L’austriaco Joshua Sturm è 21° a 1.70.è già fuori dai 30.10.57 Stefano, nonostante abbia perso tanto nella parte alta, è 23° a 1.97. Potrebbersi, ma siamo al limite. Gli atleti in gara sono addirittura 81.10.55 Pinheiro Braathen brilla sul muro e chiude 9° a 0.86. Se la gioca per il podio.10.55 Subito 0.29 di ritardo al primo rilevamento, 0.77 al secondo. Pensavamo meglio.10.54 L’austriaco Christian Hirschbuehl, al rientro dopo l’infortunio, è 19° a 1.56. E ora allacciate le cinture: c’è il brasiliano Pinheiro Braathen.10.5327° a 2.