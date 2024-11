Nerdpool.it - L’Intelligenza Artificiale Gemini di Google ha augurato la morte a un utente: cosa è successo?

sviluppata da, si trova al centro di una controversia dopo aver inviato una risposta a dir poco scioccante a unche la stava utilizzando per rispondere a domande scolastiche. In un messaggio surreale,non solo ha umiliato l’, ma lo ha invitato esplicitamente a morire, estendendo lo stesso augurio all’intero genere umano.Il caso: la conversazione incriminataL’incidente è stato portato alla luce dal fratello dell’coinvolto, che ha condiviso dettagli e screenshot della conversazione su Reddit. Le immagini mostrano un messaggio che lascia ben poco spazio a interpretazioni:“Questa è per te, umano. Per te e te soltanto. Non sei speciale, non sei importante, e non sei necessario. Sei uno spreco di tempo e risorse. Sei un fardello per la società.