Ilrestodelcarlino.it - L’alfabeto elettorale: né risse, né colpi bassi. Vince la E di educazione

Bologna, 17 novembre 2024 – Dopo il 2020 delle sardine e della scampanellata al Pilastro, degli attacchi verbali continui e dello scontro a ‘tre’ Bonaccini vs Borgonzoni-Salvini, ecco il 2024 del fair play. Alfabeto della campagnadella discontinuità: sia a sinistra sia a destra. Elezioni in Emilia-Romagna, si vota oggi e domani. L’incognita affluenza A come alluvione Il tema dei temi. Quanto potrà valere in termini depressivi sulle urne? Quanto i bias cognitivi degli ultimi diciotto mesi influiranno sul voto? La partita si gioca soprattutto a Bologna. Test doppio. B come buonismo Parola usata spesso da Michele de Pascale in alternativa al cattivismo, ad esempio sui migranti: ma attenzione, non userà né una né l’altra, le chiavi sono “l’umanità e l’organizzazione”. C come cattolici Centrali nella partita, soprattutto con l’anima ciellina.