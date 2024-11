Calciomercato.it - Infortunio e operazione al ginocchio, lungo stop UFFICIALE: si torna sul mercato

Leggi su Calciomercato.it

Brutte notizie per l’attaccante che sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco ancora per molto tempo: serve un rinforzo a gennaioContinuano gli infortuni, una serie senza fine, complice anche l’eccessivo numero di partite giocate. Negli ultimi giorni abbiamo contati diversi, gravi e meno gravi, ora se ne aggiunge un altro proveniente dall’Inghilterra.al: sisul(LaPresse) – Calcio.itIn questo caso non c’entra la Nazionale perché Wilson Odobert, 19enne attaccante francese da quest’estate in forza al Tottenham, è da tempo alle prese con gli infortuni. Appena sei le partite disputate, l’ultima presenza lo scorso 24 ottobre: soltanto due minuti nella partita di Europa League contro l’Az Alkmaar. Quindi loe la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico.