Quifinanza.it - In Manovra tornano gli emendamenti inammissibili, dal Tfr al salario minimo

La Legge di Bilancio diventa il campo di battaglia per oltre 1,300, che spaziano dalla rottamazione delle cartelle fiscali al. La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato proposte sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Tra bocciature e successivi ripescaggi, alcuni temi centralial centro della discussione.Cosa rischia di saltare: oltre milleLa scure della Commissione Bilancio della Camera si è abbattuta su un numero significativo dialla2025. Dei 4,511totali, circa 1,300 sono stati dichiarati “” per motivi tecnici o di estraneità di materia. Si tratta di misure che, senza modifiche o una nuova presentazione, rischiano di essere abbandonate.Tra le proposte che non hanno superato il vaglio figurano alcune iniziative di peso:rottamazione delle cartelle quinquies, proposta dalla Lega, che avrebbe permesso la definizione agevolata di debiti fiscali accumulati tra il 2000 e il 2023, con pagamento in 120 rate;norma anti-Renzi, avanzata da Fratelli d’Italia, mirava a introdurre un limite di 50mila euro per i compensi percepiti all’estero dai politici italiani;esenzione Imu per la Nuvola di Fuksas: una proposta simbolo, legata al prestigioso edificio di Roma, presentata da FdI;detrazioni scolastiche, l’innalzamento della soglia massima a 5mila euro per le spese scolastiche, proposto da più forze politiche, che avrebbe favorito molte famiglie italiane.