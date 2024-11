Clint Eastwood | 10 cose che forse non sai sull’attore e regista

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiConsiderato l’ultimo dei grandi autori classici,è una vera e propria leggenda vivente. Con una lunghissima carriera alle spalle, divisa tra recitazione e regia, egli è oggi uno dei più prolifici uomini di cinema in circolazione, capace con ogni suo film di indagare tanto sulla natura umana quanto sul complesso rapporto con i media, la giustizia e lo Stato. Giunto alla soglia dei novant’anni,non accenna a rallentare il ritmo, sempre pronto a lavorare su nuove e complesse storie.Ecco 10che non sai di. I film dae attore diI film da giovane di1. Ha iniziato la sua carriera come interprete.debutta come attore nel film Francis in the Navy (1955), ottenendo però solo ruoli di poco rilievo.