Tommaso Marini e l’adolescenza difficile | La società non è stata buona

Durante l’ultima puntata di Ballando Con le Stelle i concorrenti hanno dedicato un ballo ad una persona speciale. C’è chi ha ricordato la nonna scomparsa, chi il figlio o il padre, mentreha preferito dedicare l’esibizione al piccolo sé, alche in adolescenza ha vissuto periodi complicati.(che ha anche rivelato di odiare le etichette) ha anche fatto indossare alla sua ballerina una t shirt con su scritto alcune delle parole che si sentiva dire di continuo quando era un ragazzino: “Strano, illuso, fragile, debole“.e la dedica a sé stesso: “Odiavo quel ragazzino, poi ho imparato ad amarmi”.“Dedicare il ballo a sé stessi è un’arma a doppio taglio, perché magari le persone potevano pensare che fossi molto egocentrico, ma a me come al solito non mi è importato molto.