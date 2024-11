Lanazione.it - Sos traffico in viale Toselli. Gli artigiani protestano:: "La zona è nel degrado"

Leggi su Lanazione.it

La viabilità diè da anni argomento quotidiano nel dibattito cittadino. Una situazione di difficile gestione, con ingorghi e incolonnamenti all’ordine del giorno negli orari di punta e tempi di percorrenza sempre più lunghi. Ilè una delle principali arterie di Siena, in quanto punto di ingresso alla città dalla Siena-Bettolle, sia data la vicinanza con il Policlinico e la Stazione. Meriterebbe un ripensamento generale e infrastrutturale capace di decongestionare la, che rappresenta uno dei poli commerciali più importanti della città. Lo testimonia chi popola il ‘villaggio aritigiano’, dove a trovare collocazione non sono solo negozi e rivendite, ma anche uffici e sedi istituzionali, come quella di Confartigianato. Che ora chiede risposte all’amministrazione dopo anni di progetti accantonati, ribadendo a gran voce la necessità di dare il via al raddoppio tra Bussetto e Due Ponti (o l’idea, di difficilissima realizzazione, di una nuova tangenziale est che ricongiunga la Siena-Bettolle a Montarioso) che solo poco tempo fa era tra le priorità del sindaco Nicoletta Fabio.