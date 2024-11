Lanazione.it - Pistoiese, colpo in difesa. Accardi firma e rilancia

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA Tra le tante cose che si possono dire riguardo allasicuramente non possiamo negare che la società stia provando a competere fino in fondo per la vittoria del campionato. Nei giorni scorsi, in casa arancione, sia Donida che Polvani che avevano accusato problemi fisici i quali, uniti alla già precedente indisponibilità di Bertolo, avrebbero potuto mettere in difficoltà il reparto difensivo in vista della trasferta di Riccione, in programma domenica. Lanon ha però perso tempo ed è corsa subito ai ripari nella mattinata di ieri, mettendo a referto un acquisto importante per il pacchetto arretrato. Si tratta del centrale Andrea, classe 1995, che arriva da svincolato ma che conosce molto bene il tecnico Alberto Villa.ha infatti lavorato assieme al trainer dell’Olandesina nello scorso campionato alla Virtus Francavilla, con cui il difensore ha collezionato 20 presenze nella prima metà di stagione.