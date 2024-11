Ilfattoquotidiano.it - Pedofilia, il richiamo di Zuppi al sinodo: “Guardiamo anche le macchie che deturpano la nostra comunità”

“Padre, fonte della vita, con umiltà e umiliazione ti consegniamo la vergogna e il rimorso per la sofferenza provocata ai più piccoli e ai più vulnerabili dell’umanità e ti chiediamo perdono”. Il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo, ha così introdotto la preghiera per le vittime di abusi che è stata pronunciata dagli oltre mille delegati riuniti per la celebrazione dei Vespri nella basilica romana di San Paolo fuori le Mura, durante la prima assemblea sinodale delle Chiese in Italia.“Fratelli carissimi, in questo evento di preghiera e di dialogo che mostra tutta la bellezza dellaecclesiale,quellecheil suo volto”, ha esordito. In modo particolare, “in questa quarta Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi (che si celebra il 18 novembre, ndr) imploriamo la misericordia del Signore e invochiamo la Trinità Santissima, comunione di amore, perché quanti hanno subito una violenza possano ritessere relazioni di fiducia con laecclesiale e sperimentare legami nuovi e autentici”.