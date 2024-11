Inter-news.it - Palacios, in casa Inter pronto il piano per un… Bisseck 2!

La notizia importantissima degli ultimi giorni è sicuramente il rinnovo contrattauale di Yann, blindato dall’fino al 2029. Un percorso, il suo, che i nerazzurri puntano a replicare anche con un altro giovane difensore: l’argentino TomásÀ LA– Il percorso di Yannè esattamente ciò che il nuovo corso dell’, con la proprietà statunitense Oaktree, vuole avere come obiettivo. Giocatori di grande potenziale, giovani, da acquistare a costi ridotti e poter potenzialmente rivendere a cifre ben più alte rispetto a quelle investite. Proprio in quest’ottica va letto il rinnovo contrattaule del difensore tedesco, che si è unito ai colori nerazzurri fino al 2029. Un percorso che, ora, la società vuole ripercorrere con un altro giocatore in rosa: Tomás, difensore argentino arrivato in chiusura di mercato.