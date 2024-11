Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia domina e tiene accesa la speranza, Bastianini gli fa un favore

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 E’ arrivata la diciassettesima affermazione in carriera pernelle Sprint.15.27 Sarà quindi una gara nella gara, ovviamente, conche vorrà completare nel migliore dei modi la sua avvetura nel, nella consapevolezza che a meno di un errore del suo avversario, la conquista del titolo sarà complicata.15.26 Grande prestazione di Pecco che ha subito fatto capire di voler conquistare questa Sprint senza se e senza ma. Matura la gestione di Martin, nella consapevolezza di avere tutto da perdere da questa situazione.15.25 Con questo risultatosi porta a -19 da Martin, che domani potrà arrivare nono (in caso di vittoria di) per portarsi a casa il suo primo titolo mondiale. Pecco, da par suo, andrà a caccia dell’undicesima affermazione nel GP domenicale.