Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 2-2, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: le turche pareggiano nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-LITUANIA DIDALLE 8.00LADI-INGHILTERRA DIDALLE 13.3019.21. rischia Yildiz e va a colpire la guardeia azzurra. E’ fortunata perchè la stone entra comunque nella casa e regala il punto del pareggio alle: 2-219.20: Buon ultimo tiro di Constantini che piazza la stone azzurre a punto dietro la guardia, vediamo se lariuscirà a bocciare o si accontenterà del punto19.16: Sempre tre stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine dell’end. Serve una magia di Constantini per evitare il triplo punto turco19.08:a punto dopo i primi 4 tiri delend19.05: Perfetto il tiro di Constantini che non sbaglia, piazza la stone al centro della casa e arriva il sorpasso azzurro col doppio punto: 2-119.