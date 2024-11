Thesocialpost.it - Italia, un boato e il crollo: una villetta distrutta in pochi minuti. Cosa è successo

Unaè crollata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via delle Quattro Casette, a Torrimpietra, nei pressi di Fiumicino. Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.Leggi anche: Napoli, insegnante di sostegno aggredita: insulti e botte alla docente, una trentina di genitori irrompono a scuolaIl salvataggio della donnaDalle macerie è stata recuperata una donna di 62 anni, apparentemente l’unica persona coinvolta nell’incidente. La vittima, trovata cosciente, è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrerebbero gravi.Cause delSecondo le prime informazioni, la causa delpotrebbe essere stata una fuga di gas, ma le dinamiche precise sono ancora in fase di accertamento.