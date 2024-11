Ilrestodelcarlino.it - Il relitto del Nettuno spostato in un’area pubblica del porto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo un lungo lavoro di squadra tra il Comune di Fano, la Capitaneria die numerosi altri enti, ieri pomeriggio è stato finalmenteinall’interno dell’area portuale, a costo zero per l’amministrazione, ildel, ovvero il peschereccio affondato neldi Fano nell’agosto 2023 e recuperato da quel fondale a luglio scorso, per essere poi parcheggiato nello scalo d’alaggio di MareLift al costo di 140 euro al giorno per le casse pubbliche. "Questa mattina - ha dichiarato ieri il sindaco Luca Serfilippi - l’azienda Sorcinelli, a sue spese, ha predisposto le operazioni di trasferimento. Fondamentale durante tutto l’iter burocratico è stato l’impegno dell’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari, di tutti gli uffici comunali e della Capitaneria di