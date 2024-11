Lanazione.it - Giornata dei nati prematuri 2024, le iniziative in Asl Toscana Sud Est

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 novembredei, lein AslSud Est Domenica ad Arezzo unadi sensibilizzazione e il pomeriggio dedicato a giochi e uno spettacolo di burattini. A Grosseto lasi è tenuta giovedì 14 novembre con una festa per i piccoli e le loro famiglie. “Accesso a cure di qualità ovunque”. È il claim lanciato per la à che ogni anno, nel mondo, si celebra il 17 Novembre. Un neonato su 10 nasce prematuro e ogni anno nel mondo sono oltre 13 milioni i bambini che nascono, 25 mila dei quali in Italia. Un neonato viene definito prematuro quando nasce prima delle 37 settimane di gestazione. Al momento della nascita non ha ancora maturato del tutto i suoi organi ed apparati e, quindi, può non essere ancora pronto ad adattarsi in maniera autonoma alla vita fuori dal grembo materno.