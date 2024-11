Gaeta.it - Giorgia Meloni in viaggio verso il Brasile: attesa per il G20 tra sfide e opportunità

, presidente del Consiglio, sta per affrontare un'importante missione diplomatica in, dove parteciperà al vertice G20. Prima di atterrare a Rio De Janeiro, dove si svolgerà l'evento, ha effettuato uno scalo tecnico a Capo Verde, accolto dal ministro del Turismo, Carlos Santos. Durante il colloquio, i due hanno esplorato le potenzialità della comunità italiana nell'arcipelago, dove risiedono circa 700 connazionali, con l'obiettivo di potenziare il turismo e i legami culturali.Le aspettative per il G20 di Rio De JaneiroAll'inizio di settimana prossima, Rio De Janeiro ospiterà il summit del G20, un evento significativo per la comunità internazionale. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che ha già fatto il suo arrivo, si prepara a dirigere i lavori di un vertice che sarà l'ultimo per Joe Biden in qualità di presidente degli Stati Uniti.