Da quest'anno, a Milano e dintorni, sette donne reggono le sorti delle università. Un primato in un mondo che resta dominato dagli uomini, nonostante le ragazze siano di più e più studiose. Riusciranno le magnifiche rettrici milanesi a fare la differenza?

Sono ancora poche: 17 su 85 in tutt’Italia. Ma nel 2024 trae Lombardia l’ascesa è stata da record: ne sono state elette ben cinque, ad affiancare le due che c’erano già in città (in Bicocca e al Politecnico). Lesi trovano a governare una realtà dove le studentesse sono in media più della metà degli iscritti, costituiscono il 60 per cento dei laureati, escono con voti superiori a quelli dei compagni (104,8 contro 102,9 in media), e sono anche più puntuali nel dare gli esami (fonte Almalaurea). Sono dunque più brillanti, più numerose, più. Conqualità proprie, diverse da quelle dei compagni. Quali sono? La loro crescita cambierà leall’interno, dal punto di vista didattico e organizzativo? E riuscirà finalmente a incidere in una società come la nostra, dove ancora oggi persiste il divario di genere nelle carriere e nelle retribuzioni (più basse del 10 per cento a cinque anni dal titolo)? Per approfondire queste tematiche, abbiamo dato la parola alle, sottoponendo loro un pacchetto di domande omogenee.