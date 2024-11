Ilnapolista.it - Ct del Messico colpito da una lattina di birra dagli spalti lascia il campo sanguinante – VIDEO

Il ct delJavier Aguirre è statoda unadilanciataal termine del match contro l’Honduras, finita 2-0 per gli onduregni. Il 65enne è statoalla testa da una, apparentemente lanciata da un tifoso dell’Honduras. È successo mentre si dirigeva verso la panchina degli ospiti per stringere la mano al suo omologo. Nelsi vede il commissario tecnico delre ila fine partita con estrema nonchalance, nonostante il sangue che colava dalla testa.Aguirre è riuscito comunque a partecipare alla conferenza stampa dopo la partita e l’ha sfruttata per minimizzare la situazione e riportare l’attenzione sul risultato.«Niente, non è successo niente, è calcio, la partita è stata pulita, è stata duramente combattuta, hanno meritato di vincere e tutto quello che posso fare è congratularmi con loro.