Primacampania.it - Controlli dei CC a Napoli lungo le strade della movida

Leggi su Primacampania.it

diper i CarabinieriCompagnia Centro e del Reggimento Campania. Occhi puntati sui quartieri Chiaia e Centro Storico. Nell’agenda dei militari, contrasto alla violenza giovanile e alla diffusione delle armiAttorno ai “baretti” di Chiaia, un 19enne è stato trovato in possesso di un manganello telescopico, un’arma ingombrante e pericolosa. Un altro giovane, alla guida di uno scooter, ha provato ad eludere istradali non rispettando l’alt. Fermato dopo una breve fuga, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.Ancora un’arma, ancora una volta nelle mani di un giovane. Un 20enne portava in tasca un coltello di 15 centimetri. È stato denunciato.Stessa sorte per 5 parcheggiatori abusivi e per un 23enne e un 52enne fermati alla guida dei loro ciclomotori senza patente.