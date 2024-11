Cesare Cremonini | fine della relazione con la giornalista Rai

Leggi su Dayitalianews.com

“Ora che non ho più te”, è il nuovo singolo diche sta trionfando nelle classifiche. E il titolo sembra sintetizzare quel che, secondo Chi, non è soltanto fonte di ispirazione. Insomma, è finita la storia d’amore fra il cantautore bolognese e Giorgia Cardinaletti.Il settimanale aveva seguito lafin dagli inizi, quando per primo aveva pubblicato la nascitanuova coppia con gli scatti rubati nell’agosto dello scorso anno. Unagià nel vivo da un anno e mezzo, ma sempre tenuta lontana dai social.Il cantante e ladel Tg1, che fino a pochi mesi fa sembravano inseparabili, da qualche tempo, sempre secondo Chi, non andavano più d’accordo. Ma non per via di scappatelle o tentazioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)All’inizio di quest’anno era stata proprio laa fare dei piccoli passi verso l’ufficializzazione del loro rapporto.