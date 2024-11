Ilfattoquotidiano.it - Calo dei matrimoni e delle nascite, sempre più single: in Giappone è boom dei monolocali. “Il numero di anziani senza parenti stretti è in continuo aumento”

L’Asia si ècontraddistinta per l’alta densitàpopolazioni, complice anche una politica aggressiva e massiccia legata alla natalità dei decenni scorsi. Ma il trend degli ultimi anni evidenzia che qualcosa sta cambiando, specie in. Fioccavo nel mercatopiù, a fronte del progressivodei, il declinoe l’allungamentoaspettative di vita. Ad affermarlo sono i dati e le proiezioni dell’Istituto nazionale della Popolazione. L’analisi parte dall’ultimo censimento di quattro anni fa.Nel 2020, a livello nazionale c’erano 21,15 milioni di famiglie unipersonali, pari al 38% del totale, con una percentuale che superava il 40% solo in cinque prefetture: Tokyo al 50,2%, Osaka al 41,8%, Kyoto al 41,2%, Fukuoka al 40,7% e l’Hokkaido al 40,5%.