Lapresse.it - Bologna, Rolex pagati con soldi falsi: arrestate due donne

Il personale della Squadra Mobile – V Sezione ‘Reati contro il patrimonio’, ha arrestato duedi nazionalità croata, di 23 e 27 anni, con l’accusa di tentata truffa aggravata e spendita di banconoteficate in concorso. L’intervento stato effettuato dopo una segnalazione riguardo una sospetta compravendita di orologi di lusso, in particolare, all’interno di un hotel nel centro di. A seguito della segnalazione, gli agenti in borghese hanno avviato un servizio di osservazione, individuando rapidamente un uomo italiano e una donna di origini est-europee, che si dirigevano verso una saletta riservata al piano superiore dell’hotel, dove si trovavano anche altre persone, tra cui un’altra donna, e su un tavolo due orologi. Dopo aver osservato la scena, gli agenti hanno immediatamente identificato la vittima, un uomo italiano di 51 anni, che ha confermato di essere coinvolto nella vendita di cinque orologiper un totale di 180.