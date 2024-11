Lanazione.it - Zia e nipotini travolti da un furgone: grave incidente a Lastra a Signa

(Firenze) - Una donna e due bambinida unstradale, intorno alle 12.30 di oggi in via Santa Maria a Castagnolo, a, in prossimità della locale Ipercoop. Pare che la donna, una 40enne di origine albanese, stesse attraversando la strada sulle strisce insieme ai suoi, quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe stata travolta da unche proveniva dalla rotonda di via Livornese. Secondo i primi accertamenti e le testimonianze, sembra che il conducente del mezzo non l’abbia vista, forse per un attimo di distrazione o per un problema di visuale. Sta di fatto che il mezzo avrebbe preso in pieno la 40enne, sbalzandola a circa 15 metri di distanza. Urtati anche i bimbi che la donna aveva con sé, uno per mano di circa cinque anni e l’altro di tre nel passeggino.