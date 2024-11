Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Ho perso casa mia da un momento all’altro e non potrò tornarci mai più. Non basterà una vita intera per superarlo”

La maggior parte della popolazione della Striscia dinon rivedrà mai più la propria, ridotta in macerie dopo un oltre un anno di bombardamenti israeliani. Un trauma, racconta Fidaa, un’operatrice Oxfam che prima dell’inizio della guerra abitava nel nord die ora passa da un rifugio a un altro. “Homia, hoil diritto a tornare amia. Non miunaper superare questa cosa”.La situazione soprattutto per chi è rimasto al nord è più che catastrofica. “La situazione nel nord diè ormai più che catastrofica e le famiglie lì non hanno letteralmente nulla da mangiare. Anche nel sud dila situazione si sta rapidamente deteriorando, con quasi nessun cibo rimasto nei mercati di Deir El Balah” è l’allarme di Sally Abi Khalil, direttore di Oxfam per il Medio Oriente.