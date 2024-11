Lapresse.it - Ue: il Ppe spacca ancora la maggioranza, crisi congelata fino alla prossima settimana

All’orizzontenon si vede soluzionepolitica aperta nella‘Ursula’. Tutto è congelato e rimandato, anche se socialisti e liberali si aspettano una mossa da parte dei popolari e di Ursula von der Leyen, che si è trincerata in un misterioso silenzio. Dopo l’annuncio fermo da parte dei socialisti di non voler votare Raffaele Fitto – né il commissario ungherese Oliver Varhelyi – in ogni caso, giovedì mattina sembrava che il Ppe volesse dare un segnale distensivo ritirando sei dei 15 emendamenti al testo di revisione del regolamento sui limiti ai prodotti da deforestazione.fine, restano otto emendamenti, che passano coi voti delle destre, fra cui quello che introduce una nuova categoria di paesi “a rischio zero di deforestazione” che potrebbero esportare nell’Ue senza sottostare ai controlli.