Stephen King lascia X: «Atmosfera troppo tossica»

Ancheha deciso dire X. L’acclamato autore di capolavori come It e Shining lo ha annunciato con un breve post dal suo account ufficiale. «Ho provato a restare, ma l’è diventata», ha precisato lo scrittore, dando appuntamento ai suoi fan su Threads. «Seguitemi lì, se vi va». Il maestro del brivido si unisce dunque alla ricca schiera di celebrità, tra cui Jamie Lee Curtis, e testate giornalistiche come il Guardian che hanno deciso di chiudere del tutto i loro profili in protesta con la gestione del patron Elon Musk. Non a caso,si era già più volte scontrato con il proprietario di Tesla e SpaceX in passato. Nel 2022 lo attaccò per la decisione di far pagare 20 dollari per mantenere la spunta blu, mandandolo letteralmente a «fan***o», mentre nel corso della campagna elettorale 2024 lo aveva definito «ridicolo, come al solito».