Ilrestodelcarlino.it - Spaccio in zona stazione. Alla vista dei carabinieri nasconde la droga in bocca

Era nascosto dietro un muro in viale IV Novembre, ina Reggio, quando è stato notato daidel Radiomobile mentre cedeva qualcosa ad un giovane, che a sua volta consegnava una banconota, per poi dileguarsi. Notata la scena, i militari hanno ipotizzato una attività di. Quando si sono avvicinati al presunto venditore, l’uomo – un africano di 34 anni abitante in città – ha tentato di ingoiare quattro involucri di colore bianco, risultati essere cocaina, per un peso totale di un paio di grammi. E’ stato fermato e denunciato per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. È accaduto sabato pomeriggio. Alle domande dei militari, il giovane straniero non ha fornito risposte, restando con lasempre chiusa, fino a quando nell’aprirla è stato notato che all’interno c’erano alcune palline di colore bianco, che ha tentato pure di ingoiare, senza riuscirvi.